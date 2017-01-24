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Galatasaray - Maccabi FOX maçı TRTSPOR'da

Galatasaray Odeabank THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Maccabi FOX'u konuk edecek.

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Galatasaray - Maccabi FOX maçı TRTSPORda

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında bugün sahasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u konuk edecek.

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda beklentilerin altında kalan sarı-kırmızılı ekip, 18 maçta 5 galibiyet, 13 yenilgiyle son sırada yer aldı. Son 6 maçında sadece 1 galibiyet elde edebilen Galatasaray Odeabank, taraftarı önünde, 6 galibiyetle 14. sırada bulunan rakibini yenmeyi hedefliyor.

Galatasaray Odeabank, Maccabi FOX ile sezonun ilk yarısında deplasmanda yaptığı ilk maçı 98-92 kaybetti. İsrail temsilcisiyle tarihinde 5 kez karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip, rakibine karşı galibiyet alamadı.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı TRTSPOR ekranından izleyebilirsiniz.

 

Etiketler: Galatasaray Odeabank, thy avrupa ligi, trtspor, Maccabi FOX
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