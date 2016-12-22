Galatasaray, kupada ilk galibiyetini aldı

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 3. haftasında Galatasaray, Spor Toto 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u 2-1 yendi.

3. dakikada Bruma'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Hamit Altıntop'un karşı karşıya vuruşunda, kaleci Bekir Demircan'ın müdahale ettiği top taca gitti.

13. dakikada Josue'nin sağdan kullandığı kornerde altıpas gerisinde yükselen De Jong uygun durumda topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45. dakikada Galatasaray, Bruma ile gole çok yaklaştı. De Jong'un pasında Tuzlaspor savunmasının uzaklaştıramadığı top, ceza sahası önündeki Bruma'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza yayı içinden vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

55. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kıvanç Salihoğlu'nun dar açıya rağmen vuruşunda, kaleci Cenk Gönen direk dibinden topu kornere çeldi.

68. dakikada Galatasaray, mücadelede öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında, Eren Derdiyok'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Sabri Sarıoğlu'nun savunmadaki Okan Duran'dan sıyrıldıktan sonra sağ ayağının dışıyla uzak köşeye gönderdiği top, filelerle buluştu: 1-0

75. dakikada konuk ekip Tuzlaspor, mücadeleye eşitlik getirdi. Arif Şahin'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Sadık Baş, kaleci Cenk Gönen ile karşı karşıya kaldı. Sadık, şut çekmek yerine daha uygun durumdaki arkadaşlarına pas vermeyi tercih ederken, araya giren Sabri Sarıoğlu'nun uzaklaştıramadığı top, Ozan Papaker'in önünde kaldı. Bu futbolcu, altıpas gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1

90. dakikada Galatasaray'da rakip ceza sahası içinde Semih Kaya, Okan Duran'ı geçmeye çalıştığı pozisyonda yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan, penaltı kararı verdi. 90+1. dakikada penaltıyı kullanan Josue, fileleri havalandırarak, takımını yeniden öne geçirdi: 2-1

Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleyi 2-1 kazandı.

Sabri Sarıoğlu'ndan 601 gün sonra gol

Galatasaray'ın deneyimli savunma oyuncusu Sabri Sarıoğlu, 601 gün sonra resmi bir maçta gol attı.

Altyapısından yetiştiği sarı-kırmızılı ekibin en tecrübeli isimlerinden olan Sabri, Tuzlaspor maçının 68. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti.

Son olarak 2014-2015 sezonunda 30 Nisan 2015'te Sivasspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında fileleri havalandıran Sabri Sarıoğlu, 601 gün sonra bir resmi maçta gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibin 2. golünü atan Josue ise geçen hafta Türkiye Kupası'nda Anagold 24 Erzincanspor ile yapılan maçın ardından, Tuzlaspor müsabakasında da fileleri havalandırdı.

Yardımcı hakem sakatlandı

Karşılaşmanın yardımcı hakemi Arkın Akgöl sakatlanarak, görevi bırakmak zorunda kaldı.

Mücadelede 2. yardımcı hakem olarak görev yapan Akgöl, maçın 22. dakikasında hızlı gelişen Tuzlaspor atağında depar attı. Sol baldırından sakatlanan hakem Arkın Akgöl, saha kenarında kendisini yere bıraktı.

Galatasaray sağlık ekibinin müdahale ettiği Akgöl, maça devam edemezken müsabakanın 4. hakemi Serkan Ergün, yardımcı hakemlik görevini devraldı. Maç, 28. dakikadaki hava atışının ardından kaldığı yerden devam etti.