Galatasaray kredi borçlarını kapatıyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Riva ve Florya arazilerinin değerlendirilmesi konusunda Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile yaptıkları projeden dün itibarıyla kasalarına 342 milyon lira para girdiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Gayrettepe Dedeman Otel'de İrfan Aktar yönetiminde gerçekleştirilen şubat ayı divan kurulu toplantısına, başkan Dursun Özbek ile bazı yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Dursun Özbek, toplantıda yaptığı konuşmada, Riva ve Florya projelerinin tasarlandığı şekilde devam ettiğini belirterek, "Sosyal medyada ve basında bu projelerin ruhuna ters düşen, yanlış yorumlanmasına sebep olacak yayınlar yapılıyor. Bunu bugünkü yönetim akıl etmemiştir. 2005'ten itibaren tüm yönetimler bu projeleri yapmak istemişlerdir. Bu bir emlak geliştirme projesidir. Bunun üç tane aşaması vardır. Birincisi, yaptığınız sözleşmeye katkıda bulunduğunuz değerlere göre bir tutar elinize geçer. İkinci aşaması, projeler geliştirildikten sonra ihale edilir. İhale sürecinde de Galatasaray'ın yüzde 80'e 20 gibi bir payı vardır. Üçüncü aşama, proje bitiminde ortaya çıkacak hasılattaki tutardır." dedi.

Türkiye'nin ve Galatasaray'ın çok hassas bir dönemden geçtiğini vurgulayan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emin olun kendi varlıklarıma dikkat etmediğim kadar bu konuda hassasım. Uyumadığım günler oluyor. Projelerde (Riva ve Florya) birinci aşamaya yönelik dün itibarıyla Galatasaray'ın kasasına 342 milyon lira para girdi. Bunun 315 milyon lirası, banka kredilerinin kapatılması için hemen verildi. Bankalara olan borcumuz 750 milyon lira civarındaydı. Bunun 315 milyon lirasını dün itibarıyla ödedik, geriye 430 milyon lira civarında bir borcumuz kaldı. Projelerde yakında ihaleler yapılacak. İhaleler yapıldıktan sonra alacağımız parayı da borçların kapatılması için kullanacağız. Bu yönetim, genel kurula verdiği sözün arkasında durmak için azami gayret sarf ediyor. Bu yönetimin yanında olun."

Mali kriterler ve yönetim yapılanması

Dursun Özbek, kulüpte yeni mali kriterler ve yönetim yapılanması için görevlendirilen komitenin çalışmaları hakkında da bilgi vererek, "Galatasaray, son denk bütçesini 1996'da yapmış. Daha sonraki periyotta hazırlanan bütçeler, bankalar vasıtasıyla finanse edilmeye başlanmış. 2014'ün sonuna gelindiğinde Galatasaray'da deniz bitmiş. Bütün gelir temlikleri 2020-2023 yılına kadar verilmiş, bankalardaki bütün kredi limitlerinin hepsi dolmuş, borç aşağı yukarı 400-500 milyon dolar civarına çıkmış. O günkü yönetim bir karar almış ve istifa etmiş." diye konuştu.

Dursun Özbek, Eylül 2016'da gerçekleştirdikleri divan toplantısında, son 20 yıldaki büyük borçlanmanın analizini yapmak üzere bir komite kurmaya karar verdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu komite, yaptığı çalışmalarla ilgili raporunu bana sundu. Bu rapor, fiiliyattaki olayları engellemeye yönelik bir rapordu. Bu raporun içerisinde denetleme kurulunun yapısı var. Yönetimlerde görev alacak kişilerin nitelikleri ve görev tanımları var. Galatasaray'ın organizasyon yapısı var. En önemlisi, bütçe yönetiminin nasıl yapılması gerektiği konusu var. Borçlanma kriterleri, harcama ve gelir ilişkisi bu raporda belirtilen konular. Bunlara ihtiyaç duyulma nedeni, 1999'dan sonraki periyotta yapılan işlerde her şey dört dörtlük görünüyor ama sonuç ortada. Galatasaray'ın 1996'dan sonraki olayları tekrar yaşamaması gerekiyor. Gelen yönetimlerin kulübü nasıl yöneteceği ve nasıl harcama yapacağının konusu zapturapt altına alınması gerekiyor. Bu komitenin yaptığı çalışma çok değerlidir."

Kapalı spor salonu projesi

Dursun Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi içinde yapmayı planladıkları kapalı spor salonu hakkında bilgi verdi.

Türk Telekom Arena'nın yanına inşa etmeyi planladıkları 15 bin kişilik salon projesi için gerekli izinlerin alındığını dile getiren Özbek, "Proje, yeni şekliyle büyük bir firmanın dikkatini çekti." ifadesini kullandı.

Salonun sadece basketbolun oynanacağı bir yer olmayacağına dikkati çeken Özbek, "İcabında farklı etkinliklerin yapılabileceği 15 bin kişilik bir salon olacak. Burası 365 gün yaşayan bir mekan haline gelecek. Galatasaray'a yakışan bir proje olmasına dikkat ettik. Salonun yapılması konusunda çok büyük bir firma ile sponsorluk görüşmelerimiz sürüyor. Salonun inşası için önümüzde hiçbir engel yok. Projemiz bitmiş ve sponsorluk anlaşmasında da sona gelinmiştir. 1-2 hafta içinde ruhsatını alıp, inşaata başlayacağımızı düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı. AA