Galatasaray - Kayserispor maç özeti (12.02.2017)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

12. dakikada Podolski ile verkaç yaparak soldan ceza sahasına giren Rodrigues, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.

29. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağdan korner kullanan Deniz Türüç'ün ortasında, ön direkte iyi yükselen Mabiala, kafa vuruşuyla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 0-1.

44. dakikada Güray Vural'ın soldan ortasında, ceza sahasında Umut Bulut'un savunmaya rağmen yaptığı vuruşta, top kaleci Muslera'da kaldı.

45+4. dakikada Kayserispor bir gol daha buldu. Deniz Türüç'ün yine sağdan kullandığı korner atışında, altıpasın önünde bu kez Levent Gülen kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 0-2.

82. dakikada Rotman'ın ceza yayı önünden attığı sert şutta, top yandan az farkla oyun alanını terk etti.

89. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Bruma'nın sağdan ortasında, ceza sahasında iyi yükselen Eren Derdiyok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

Kayserispor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.