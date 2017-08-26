Galatasaray kayıpsız devam ediyor

Süper Lig'in 3. hafta maçında Galatasaray, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenerek, 3'te 3 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

10. dakikada sol taraftan serbest vuruş kullanan Emre Kılınç'ın ceza sahasına yaptığı ortada, penaltı noktası üzerinde Cyriac'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

11. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında, Tolga Ciğerci'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Rodrigues'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Rochet'ten döndü. Tolga Ciğerci'nin dönen topa penaltı noktası gerisinden uygun durumda yaptığı vuruşta ise meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.

36. dakikada Tolga Ciğerci'nin soldan yaptığı ortada savunmanın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Rodrigues, rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Sağına gelen meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştıran kaleci Rochet, gole izin vermedi.

41. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Belhanda'nın sağ taraftan kullandığı korner atışında ceza sahasında Serdar Aziz'in kafayla indirdiği topu, arka direkte Gomis yine kafayla Tolga Ciğerci'nin önüne bıraktı. Bu futbolcu da yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı hakemin düdüğüyle başladı

52. dakikada Muslera'nın kısa düşen topu sonrası gelişen konuk takım atağında, son olarak ceza sahasında topla buluşan Hakan Arslan'ın dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

60. dakikada rakip takımın yarı sahasından aldığı topla çalımlarla ilerleyen Belhanda, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Faslı futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

71. dakikada Galatasaray, skoru 2-0 yaptı. Soldan gelişen sarı-kırmızılı takımın atağında, Belhanda'nın pasıyla ceza sahasına giren Linnes, meşin yuvarlağı ceza yayına doğru çıkardı. Bu bölgede Tolga Ciğerci attığı sert şutta, topu kaleci Rochet'in uzandığı köşeden ağlara gönderdi.

82. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Demir Grup Sivasspor ceza sahasında Ndiaye'nin kontrol etmek istediği topa Bjarsmyr'in elle müdahale ettiğini belirleyen hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi. 83. dakikada penaltı atışını kullanan Gomis, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak, takımını 3-0 öne geçirdi.

90+1. dakikada hızla konuk ekibin ceza sahasına giren Yasin Öztekin'in sağ çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta, kaleci Rochet topu kornere attı.

Galatasaray, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.