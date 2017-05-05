Galatasaray, Kasımpaşa maçına seyircisiz çıkacak

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisindeki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 1 maçlık seyircisiz oynama cezasından dolayı, Kasımpaşa karşılaşmasına taraftar desteğinden yoksun çıkacak. Müsabakayı konuk ekip taraftarları ise takip edebilecek.

Ligde üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından, deplasmanda Bursaspor'u 5-0 yenerek moral bulan sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa önünde de iyi bir futbol ortaya koyup, 3 puanı hanesine yazdırmaya çalışacak.

Ligdeki son 5 maçında, önemli rakipleri Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yenilip, Adanaspor ile Bursaspor önünde kazanan Galatasaray, 4. sırada bulunurken, kalan 5 müsabakasından alacağı puanlarla 3. durumdaki Fenerbahçe'yi yakalamak için mücadele verecek.

Haftaya 52 puanla 4. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, puan tablosunda 3. durumdaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde yer alıyor.

Galatasaray'da Kasımpaşa mücadelesi öncesi, tedavisi süren Serdar Aziz dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Ceza sınırında 5 oyuncu

Galatasaray'da Kasımpaşa müsabakası öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Selçuk İnan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 31. haftasındaki Gaziantepspor müsabakasında forma giyemeyecek.