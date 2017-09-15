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Galatasaray ile Kasımpaşa 27. randevuda

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 27. kez karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray ile Kasımpaşa 27. randevuda

İki ekip arasında geride kalan 26 lig maçından 16'sını Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galip gelebildi.

Galatasaray'ın 51 golüne, Kasımpaşa 25 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçta Galatasaray 2-1 galip geldi, ikinci devre Türk Telekom Stadı'nda ise Kasımpaşa 3-1 kazandı.

En farklı skorlar
Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. 

Etiketler: galatasaray kasımpaşaspor, recep tayyip erdoğan stadı
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