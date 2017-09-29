Galatasaray ile Kardemir Karabükspor 19. randevuda

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 19. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 18 maçtan 10'unu sarı-kırmızılılar, 3'ünü kırmızı-mavililer kazandı, 5 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
Galatasaray'ın 30 golüne, Kardemir Karabükspor 15 golle yanıt verdi.
Geçen sezonki maçlarda Galatasaray, İstanbul'da 1-0, Kardemir Karabükspor da Karabük'te 2-1'lik skorlarla kazandı.
İstanbul'daki maçlar
İki takım arasında İstanbul'da yapılan 9 lig maçından 6'sını Galatasaray, birini Kardemir Karabükspor kazandı, 2 maç berabere bitti.
İstanbul'da Galatasaray 18 gol attı, Kardemir Karabükspor deplasmanda rakibinin filelerini 7 kez havalandırabildi.
Maçlar
Galatasaray ile Kardemir Karabükspor arasında ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Sezon Maç Sonuç
1993-1994 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 0-0
Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-0
1997-1998 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 3-0
Kardemir Karabükspor-Galatasaray 2-3 (İzmir'de)
1998-1999 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-3
Galatasaray-Kardemir Karabükspor 2-0
2010-2011 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 2-1
Galatasaray-Kardemir Karabükspor 0-0
2011-2012 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 1-1
Galatasaray-Kardemir Karabükspor 5-1
2012-2013 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 1-3
Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-1
2013-2014 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 2-1
Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-0
2014-2015 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 1-2
Galatasaray-Kardemir Karabükspor 4-2
2016-2017 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 1-0
Kardemir Karabükspor-Galatasaray 2-1