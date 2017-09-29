Galatasaray ile Kardemir Karabükspor 19. randevuda

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 19. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 18 maçtan 10'unu sarı-kırmızılılar, 3'ünü kırmızı-mavililer kazandı, 5 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 30 golüne, Kardemir Karabükspor 15 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki maçlarda Galatasaray, İstanbul'da 1-0, Kardemir Karabükspor da Karabük'te 2-1'lik skorlarla kazandı.

İstanbul'daki maçlar

İki takım arasında İstanbul'da yapılan 9 lig maçından 6'sını Galatasaray, birini Kardemir Karabükspor kazandı, 2 maç berabere bitti.

İstanbul'da Galatasaray 18 gol attı, Kardemir Karabükspor deplasmanda rakibinin filelerini 7 kez havalandırabildi.

Maçlar

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor arasında ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

1993-1994 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 0-0

Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-0

1997-1998 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 3-0

Kardemir Karabükspor-Galatasaray 2-3 (İzmir'de)

1998-1999 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-3

Galatasaray-Kardemir Karabükspor 2-0

2010-2011 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 2-1

Galatasaray-Kardemir Karabükspor 0-0

2011-2012 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 1-1

Galatasaray-Kardemir Karabükspor 5-1

2012-2013 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 1-3

Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-1

2013-2014 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 2-1

Kardemir Karabükspor-Galatasaray 0-0

2014-2015 Kardemir Karabükspor-Galatasaray 1-2

Galatasaray-Kardemir Karabükspor 4-2

2016-2017 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 1-0

Kardemir Karabükspor-Galatasaray 2-1