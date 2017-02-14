Galatasaray Igor Tudor ile anlaştı

Riekerink'le yolları ayıracak olan Galatasaray'da yeni hoca belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Kardemir Karabükspor'un Hırvat teknik direktörü Igor Tudor ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Kötü bir oyunla Kayserispor'a mağlup olan ve taraftarının "Yönetim istifa" tezahüratlarıyla stadı terk eden sarı- kırmızılılarda fatura Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink'e kesildi. Yönetim kurulu yaptığı toplantıda, Riekerink ile yolları ayırma kararı aldı.

Hollandalı çalıştırıcı ile ayrılığı resmen açıklamayan Galatasaray, uzun bir süredir adı gündemde olan Kardemir Karabükspor'u başarılı teknik direktörü Igor Tudor'la temasa geçti.

Menajeriyle yapılan görüşmelerde büyük bir ilerleme sağlayan sarı-kırmızılı ekibin, Hırvat çalıştıcı ile 1.5 yıllık sözleşme yapacağı kaydediliyor. Eşinin doğumu nedeniyle ülkesinde bulunan Tudor'un bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Maliyeti yüksek olmayan Tudor'un, Kardemir Karabükspor'la olan sözleşmesinde 150 bin avro fesih tazminatı bulunuyor.

Galatasaray'ın, yönetim kurulu toplantısının ardından Hollandalı teknik adam Riekerink ile ayrılığı resmen duyurması bekleniyor.