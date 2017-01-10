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Buradasınız : » » Galatasaray hazırlık maçında mağlup oldu

Galatasaray hazırlık maçında mağlup oldu

Galatasaray, Suudi Arabistan'ın El İttifak takımına konuk olduğu hazırlık maçında 3-1 yenildi.

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Galatasaray hazırlık maçında mağlup oldu
Galatasaray, Suudi Arabistan'ın El İttifak takımına konuk olduğu hazırlık maçında 3-1 yenildi.
 
Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümünün hazırlıkları kapsamında Dammam kentindeki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda oynanan maçta El İttifak ile karşılaştı.
 
İki takımın oyuncuları da üzerinde "Teröre karşı" yazan pazubantlarla sahaya çıktı.
 
Galatasaray'ın ilk 11'inde Batuhan Ahmet Şen, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Hakan Balta, Carole, De Jong, Selçuk İnan, Josue, Sneijder, Bruma ve Eren Derdiyok yer aldı. Fernando Muslera, Cenk Gönen ve Eray İşcan'ın sakatlıkları nedeniyle sarı-kırmızılıların kalesini, altyapıdan 17 yaşındaki Batuhan Ahmet Şen korudu.
 
El İttifak, 20. dakikada Kanoo, 25. dakikada El Jamaan'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci devre karşılıklı gollere sahne oldu. Ev sahibi ekip, 70. dakikada El Kuwaykibi'nin attığı golle farkı 3'e çıkardı. Galatasaray, 81. dakikada Bruma'nın golüyle durumu 3-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve El İttifak, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.
 
Sarı-kırmızılılarda Kerem Çalışkan, Linnes, Berk İsmail Ünsal, Birhan Vatansever, Volkan Pala ve Gökay Güney de sonradan oyuna dahil olarak forma şansı buldu. AA
Etiketler: Suudi Arabistan, SPor Toto Süper Lig, hazırlık maçı, Galatasaray, el ittifak
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