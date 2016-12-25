Galatasaray gol yağdırdı!

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u 5-1 yendi.

4. dakikada N'Sakala'nın pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Sajad'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü.

11. dakikada Galatasaray önemli bir fırsattan yararlanamadı. Aytemiz Alanyaspor savunmasında Ba'nın sektirdiği topu kapan Eren Derdiyok, sağdan ceza sahasına giren Selçuk İnan'ı gördü. Bu futbolcunun, dengesini kaybettiği sırada yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

30. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ tarafta serbest atış kullanan Sneijder'in ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte iyi yükselen De Jong kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-0.

32. dakikada Eren Derdiyok'un pası sonrasında ceza sahasının sağ çaprazında Yasin Öztekin ile verkaça giren Sneijder'in şutunda, savunmada Ba'ya çarpan top kaleci Zlamal'ın da müdahalesiyle kornere gitti.

39. dakikada Aytemiz Alanyaspor skoru eşitledi. Berkan Emir'in soldan yaptığı ortada, ön direkte Sajad şık kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelerle buluşturdu: 1-1.

45. dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Selçuk İnan'ın sağdan ortasında, ön direkte Sneijder'in yaptığı vuruş sonrasında kaleci Zlamal'ı da geçen topu, çizgi üzerinde Gassama ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 2-1.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde bitirdi.

51. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Yasin Öztekin'in pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Sneijder, sağ ayağıyla yaptığı şık aşırma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

55. dakikada Galatasaray skoru 4-1 yaptı. Bruma'nın pasıyla soldan hareketlenen Sneijder'in yerden pasında, ön direkte Eren Derdiyok gelişine yaptığı vuruşla topu filelere yolladı.

80. dakikada Galatasaray'ın 5. golü geldi. Sarı-kırmızılı futbolcuların, Aytemiz Alanyaspor ceza alanı önünde yaptığı paslaşmalar sonrasında Yasin Öztekin'den aldığı topla soldan ceza sahasına giren Sneijder, penaltı noktası önünde uygun durumda bulunan Josue'yi gördü. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı boş ağlara atarak skoru 5-1 yaptı.

89. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Erhan Kartal, maçtaki ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Galatasaray, karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.