Galatasaray - Fenerbahçe maç özeti (0-1)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne oldu. Dev mücadeleyi Fenerbahçe, Josef de Souza'nın 90+1. dakikada attığı golle 1-0 kazandı ve zirve yarışında büyük bir avantaj elde etti.

Rakibine oranla daha etkili bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılı ekip ise bu kayıpla dev yarışta ağır bir yara aldı.

Türk Telekom Arena'da oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Sarı-kırmızılı ekibin daha baskılı oynadığı maçta konuk ekip Fenerbahçe sevindi.

Sarı-lacivertliler, 90+1'de Josef de Souza ile 1-0 öne geçti. Kalan sürede başka gol olmadı ve sarı-lacivertli ekip dev derbiden 3 puanla ayırlan taraf oldu.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 53'e çıkarırken, ligdeki son 8 derbide kazanamayan Galatasaray ise 49 puanda kaldı.

İlk yarı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yapılan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısı, 0-0 beraberlikle tamamlandı.

22. dakikada Podolski'nin ceza sahası dışından sert şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti. Sağ köşeden Sneijder'in kullandığı kornerde Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top, ceza yayı gerisindeki Selçuk İnan'ın önünde kaldı. Deneyimli futbolcunun düzgün vuruşunda, Kjaer altıpas içinde tehlikeyi uzaklaştırdı.

24. dakikada Şener Özbayraklı'nın hatalı pasında araya giren Yasin Öztekin, ceza sahasına sağ çaprazdan girer girmez vuruşunu yaptı. Kaleci Volkan Demirel'in uzanarak çıkardığı top, sol kanada açıldı. Uygun durumda meşin yuvarlağı önünde bulan Sneijder'in çaprazdan vuruşunda, Volkan yatarak topa sahip oldu.

34. dakikada Lens'in sol kanattan, taç çizgisine yakın bölgeden kullandığı serbest vuruşta top doğrudan kaleye yöneldi. Bu sırada kalesini terk eden Muslera, zamanında geri dönerek çizgi üzerinde meşin yuvarlağı kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada Selçuk İnan'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla yakın direğin yanından auta çıktı.

53. dakikada Podolski'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bruma'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

71. dakikada Sneijder'in ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Rodrigues'in ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Volkan Demirel ayaklarıyla müdahale ettiği topu kornere gönderdi.

74. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun ceza sahası dışından sağ çaprazdan vuruşunda, top kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

86. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, sağ kanatta topla ilerleyen Lens'in ortasında Alper Potuk, altıpas gerisinde meşin yuvarlağı göğsüyle kontrol etti. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Muslera üzerine gelen topun sahibi oldu.

89. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından sert şutunda, top üstten auta çıktı.

90+1. dakikada Fenerbahçe, müsabakada öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Şener Özbayraklı, Carole'den sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde uygun durumda yükselen De Souza'nın kafayla vurduğu top, kaleci Muslera'nın sağından filelerle buluştu: 0-1

90+4. dakikada Josue'nin savunmadan uzun gönderdiği topu Eren Derdiyok kafayla indirdi. Sneijder, ceza yayı içinde buluştuğu topu bekletmeden kaleye yolladı ancak yükseklik kazanan meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Fenerbahçe savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Mücadele, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.