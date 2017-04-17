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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri ne kadar?

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Türk Telekom Arena’da oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıktı.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri ne kadar?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 23 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Türk Telekom Arena’da oynanacak derbinin biletlerinin satışa sunulduğu bildirildi.

Taraftarlar, 107 TL ile 515 TL arasındaki biletleri Beyoğlu GSStore, Aslanlı Yol gişeleri, Aktif satış noktaları, passo.com.tr’den satın alabilirler.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1 (Yemekli VIP): 515 TL
Kategori 2 (Yemekli) : 515 TL
Kategori 3 (Yemeksiz VIP): 415 TL
Kategori 4:365 TL
Kategori 5: 290 TL
Kategori 6: 215 TL
Kategori 7: 162 TL
Kategori 8: 135 TL
Kategori 9: 107 TL  

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