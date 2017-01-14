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Galatasaray evinde kaybetmedi

Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında Litvanya'nın Zalgiris ekibini 87-79 yendi.

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Galatasaray evinde kaybetmedi
Galatasaray Odeabank, Litvanya'nın Zalgiris ekibini yenerek THY Avrupa Liginde 5. galibiyetini elde etti.
 
Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray Odeabank, Fitipaldo ve Pleiss ile bulduğu basketlerle 5. dakikada 11-6 öne geçti. Ancak konuk ekip, Lekavicius ve Motum ile ürettiği sayılarla skoru denge getirdi ve ilk periyot 17-17 berabere tamamlandı.
 
İkinci periyodun ilk bölümünde sayı bulmakta zorlanan rakibi karşısında 8-2'lik seri yakalayan Galatasaray Odeabank, 15. dakikaya girilirken durumu 25-19 yaptı. Zalgiris, Lima ve Motum'un basketleriyle farkı kapatmaya çalışırken, sarı-kırmızılı takım, Göksenin Köksal ve Sinan Güler ile sayı bulmaya devam etti ve soyunma odasına 40-34 önde gitti.
 
Maçın ikinci yarısına Fitipaldo ve Göksenin Köksal'ın dış atışlardan kaydettiği basketlerle başlayan Galatasaray Odeabank, 24. dakikada farkı 10 sayıya (49-39) çıkardı. Savunmada Motum ve Westermann'ı durdurmakta zorlanmasına rağmen hücumdaki etkili mücadelesini devam ettiren sarı-kırmızılı takım, son periyoda da 65-57 üstün girdi.
 
Son çeyreğe iyi başlayan Zalgiris, Lekavicius ve Jankunas ile bulduğu sayılarla 35. dakikada farkı 1 sayıya (69-68) indirdi. Ancak daha sonra Sinan Güler'in skorer performansıyla tekrar mücadeleye ağırlığını koyan Galatasaray Odeabank, son dakikaya 82-75 öne girdi. Kalan sürede de rakibine üstünlüğünü kabul ettiren sarı-kırmızılı takım, maçtan 87-79 galip ayrıldı. AA
 
Etiketler: Galatasaray, Zalgiris, thy avrupa ligi, basketbol
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