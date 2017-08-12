  • 12 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.541
    EURO 4.188
  • BIST 106963.1
    ALTIN 146.504
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Galatasaray en çok yenilgiyi Fenerbahçe'den aldı

Galatasaray en çok yenilgiyi Fenerbahçe'den aldı

Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna Kayserispor maçıyla başlayacak Galatasaray, bu sezon ligde yer alan takımlar içinde lig tarihinde en çok maçı Fenerbahçe ile oynadı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Galatasaray en çok yenilgiyi Fenerbahçeden aldı

Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna Kayserispor maçıyla başlayacak Galatasaray, bu sezon ligde yer alan takımlar içinde lig tarihinde en çok maçı Fenerbahçe ile oynadı.

Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 59 sezonda Fenerbahçe ile 120 kez karşılaştı.

Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti 50 kezle Bursaspor'dan alan Galatasaray, en çok golü de (167) Bursa ekibine attı.

En fazla golü (154) Fenerbahçe'den yiyen, en fazla yenilgiyi de (50) sarı-lacivertlilerden alan sarı-kırmızılı takım, 16 kez rakip olduğu Osmanlıspor'a iki, 10 defa mücadele ettiği Akhisar Belediyespor'a ise sadece bir kez mağlup oldu.

Etiketler: Galatasaray, Fenerbahçe, kayserispor
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER