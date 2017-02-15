  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.664
    EURO 3.888
  • BIST 87881.97
    ALTIN 144.896
Buradasınız : » » Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 27 Şubat Pazartesi günü oynanacak - Ligde 22. ve 23. hafta maçlarının programı açıklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 27 Şubat Pazartesi günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 22. ve 23. haftanın maç programını açıkladı. Buna göre Süper Lig'de 22. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Türk Telekom Arena'da yapılacak.

Süper Lig'de 22. ve 23. haftanın maç programı şöyle:

22. hafta:

24 Şubat Cuma:

19.00 Çaykur Rizespor-Kayserispor (Çaykur Didi)

20.00 Kasımpaşa-Bursaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

25 Şubat Cumartesi:

15.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları Arena)

16.00 Akhisar Belediyespor-Antalyaspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

26 Şubat Pazar:

13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir (Osmanlı)

19.00 Gaziantepspor-Fenerbahçe (Gaziantep)

27 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom Arena)

23. hafta:

3 Mart Cuma:

20.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor (Medical Park Arena)

4 Mart Cumartesi:

16.00 Bursaspor-Gaziantepspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Arena)

5 Mart Pazar:

13.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Adanaspor-Atiker Konyaspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor (Ülker)

6 Mart Pazartesi:

19.00 Gençlerbirliği-Akhisar Belediyespor (Ankara 19 Mayıs)

20.00 Antalyaspor-Galatasaray (Antalya) 

Etiketler: SPor Toto Süper Lig, Galatasaray-Beşiktaş derbisi ne zaman, Galatasaray-Beşiktaş derbisi tarihi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER