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Galatasaray başkentte galibiyet arayacak

Galatasaray, Süper Lig'de yarın deplasmanda Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray başkentte galibiyet arayacak

Galatasaray, Süper Lig'de yarın deplasmanda Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek.

Sezon öncesi kadrosunu büyük oranda yenileyen ve ilk maçında Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek taraftarının yüzünü güldüren sarı-kırmızılı takım, başkent deplasmanından da 3 puanla ayrılmaya çalışacak.

Galatasaray, elde ettiği galibiyetin ardından averajla ligde ilk haftayı lider geçti.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki Osmanlıspor ise ilk maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenildi.

Osmanlı Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Etiketler: Galatasaray, süper lig, Osmanlıspor
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