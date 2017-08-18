Galatasaray Ankara'ya geldi

Galatasaray, Süper Lig'de Osmanlıspor ile yapacağı müsabaka için Ankara'ya geldi.
İstanbul'dan özel uçakla başkente gelen sarı-kırmızılı kafileyi, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle havalimanından ayrılarak, kamp yapacağı otele geçti.
Sarı-kırmızılı takımın kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:
Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Emrah Başsan, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Tarık Çamdal, Lionel Carole, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Eray İşcan.