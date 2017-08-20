Galatasaray Ankara deplasmanında 3 puanın sahibi oldu

11. dakikada Belhanda'nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında Mariano'nun sert şutunda, Fernando'nun ayaklarına çarpan top auta çıktı.

14. dakikada Galatasaray öne geçti. Belhanda'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte Musa Çağıran'dan seken topa ceza alanında Maicon kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

24. dakikada kaleyi karşıdan gören pozisyonda topla buluşan Lawal'ın sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

31. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Rodrigues'in sağ taraftan son çizgiye inerek ön direğe ortasında, Gomis gelişine topa sert vurdu. Üst direğe de çarpan meşin yuvarlak, ikinci kez Osmanlıspor ağlarıyla buluştu: 0-2

49. dakikada Mariano'nun ara pasında ceza alanında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin vuruşunda, top kaleci Hakan Arıkan'da kaldı.

50. dakikada Lawal'ın ara pasında topla buluşan ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Serdar Gürler'in sert şutunda, Muslera'ya çarpan top kornere çıktı.

56. dakikada Galatasaray, skoru 3-0'a taşıdı. Ceza alanı önünde topla buluşan Tolga Ciğerci, Numan Çürüksu'dan sıyrıldıktan sonra sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

58. dakikada Osmanlıspor farkı 2'ye indirdi. Regattin'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanında son olarak Numan Çürüksu'dan seken topu arka direkte önünde bulan Serdar Gürler, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3

64. dakikada Rodrigues, topu penaltı noktasındaki Gomis'e aktardı. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Hakan Arıkan topa sahip oldu.

68. dakikada Serdar Aziz'in hatalı pasında topu kapan Serdar Gürler, rakibini geçerek, meşin yuvarlağı penaltı noktasındaki Regattin'e aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda defanstan seken meşin yuvarlak, tekrardan Regattin'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ikinci kez sert şutunda, defans topu uzaklaştırdı.

Galatasaray, müsabakayı 3-1 kazandı.