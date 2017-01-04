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Galatasaray 825 bin avro fesih tazminatı ödeyecek

Galatasaray, yollarını ayırdığı tecrübeli futbolcu Hamit Altıntop'a 825 bin avro fesih bedeli ödeyecek.

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Galatasaray 825 bin avro fesih tazminatı ödeyecek
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'la gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Hamit Altıntop ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncuya 825 bin avro fesih tazminatı ödenecektir." denildi.
 
Sarı-kırmızılı takıma bonservisiyle birlikte 15 milyon avrodan fazla bir bedele mal olan tecrübeli futbolcu, Galatasaray'ın 4,5 sezonda oynadığı 231 resmi maçın 89'unda görev alabilmişti.
 
Emrah Başsan, Fortuna Sittard'a kiralandı
 
Galatasaray, sezon başında Çaykur Rizespor'a kiraladığı Emrah Başsan'ı ise ikinci devre için Hollanda 2. Lig ekiplerinden Fortuna Sittard'a geçici transferle gönderdi.
 
Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emrah Başsan'ın 2016-2017 sezonu ikinci yarısı için bedelsiz olarak Fortuna Sittard kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu süreçte oyuncunun ücretleri Fortuna Sittard tarafından ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.
 
Etiketler: Galatasaray, tazminat, Hamit Altıntop, Emrah Başsan
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