Galatasaray 4'te 4 peşinde

Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Galatasaray - Antalyaspor maçını hakem Halis Özkahya yönetecek.

Yenilediği kadrosuyla sezona etkili bir başlangıç yapan ve ilk 3 maçını kazanan Galatasaray, Antalya deplasmanından da 3 puanla ayrılarak 4'te 4 yapmaya çalışacak.

Ligde Kayserispor'u 4-1, Osmanlıspor'u 3-1 ve Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenen sarı-kırmızılı ekip 9 puanla zirvede yer alıyor.

Sezonun ilk haftasında Beşiktaş'a 2-0 yenilen Antalyaspor ise daha sonra Teleset Mobilya Akhisarspor ile 2-2, Evkur Yeni Malatyaspor ile de 1-1 berabere kaldı. Akdeniz ekibi 2 puanla 15. sırada bulunuyor.

Galatasaray'da sakatlığı geçen yeni transferden Sofiane Feghouli, görev verilmesi durumunda Antalyaspor maçında forma giyecek. AA