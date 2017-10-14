Galatasaray 11 yabancı futbolcuyla sahaya çıktı

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maça 11 yabancı futbolcuyla çıkarak, Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Igor Tudor, Atiker Konyaspor maçında ilk 11'in tamamını yabancı futbolculardan kurdu. Böylelikle 1959 yılında başlayan Türkiye 1. Ligi'nde ilk defa bir takım, maça 11 yabancı futbolcu ile çıktı.

Galatasaray sahada Fernando Muslera (Uruguay), Mariano Ferreira Filho (Brezilya), Maicon Roque (Brezilya), Jason Denayer (Belçika), Iasmin Latovlevici (Romanya), Fernando Reges (Brezilya), Badou Ndiaye (Senegal), Garry Rodrigues (Yeşil Burun Adaları), Younes Belhanda (Fas), Sofiane Feghouli (Cezayir) ve Bafetimbi Gomis (Fransa) 11'iyle yer aldı.