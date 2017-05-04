Futbolun şifresini çözen adam: Ancelotti

Alman ekibi Bayern Münih'in başında lig şampiyonluğuna ulaşan İtalyan Carlo Ancelotti, çalıştırdığı takımlarda elde ettiği başarılarla futbol tarihinin elit teknik adamları arasında kendisine yer buldu.

Tecrübeli çalıştırıcı, son olarak Almanya'daki şampiyonluğuyla Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinin (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya) 4'ünde lig zaferi yaşayan ilk teknik adam olarak tarihe geçti.

Ancelotti, 2003-2004'te Milan ile İtalya'da, 2009-2010'da Chelsea'nin başında İngiltere'de, 2012-2013'te Paris Saint-Germain'i (PSG) çalıştırdığı dönemde Fransa'da ve bu sezon Bayern Münih teknik direktörlüğünde bitime 3 hafta kala Almanya'da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Tek eksik İspanya'da şampiyonluk

Carlo Ancelotti'nin kariyerinde şampiyonluk sevinci yaşayamadığı tek büyük futbol ülkesi, İspanya oldu.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında Real Madrid'i çalıştıran Ancelotti, takımını zirveye taşıyamadı.

İtalyan teknik adam yönetimindeki Real Madrid, 2013-2014'te Atletico Madrid ve Barcelona'nın gerisinde üçüncü, 2014-2015'te ise Barcelona'nın arkasında ikinci sırayı aldı.

Ancelotti, İspanyol ekibiyle La Liga şampiyonluğu yaşayamamasına rağmen birer kez Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası kazanma başarısı gösterdi.

Kariyerinde 1000 maçı aştı

Ancelotti, Bayern Münih'in başında Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 22. haftasında Hamburg'u 8-0 yendikleri maçta teknik direktörlük kariyerinde 1000. maçına çıktı.

Sırasıyla İtalya'nın Reggiana, Parma, Juventus ve Milan, İngiltere'nin Chelsea, Fransa'nın PSG, İspanya'nın Real Madrid takımlarını çalıştıran 57 yaşındaki Ancelotti, Bayern Münih'in başında önemli bir kilometre taşını geride bırakmış oldu.

Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Ancelotti, Real Madrid'in başında 2013-2014 sezonu finalinde Atletico Madrid'i uzatmalarda 4-1 yenerek mutlu sona ulaştıkları Şampiyonlar Ligi'nde kariyerinin üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

Bu şampiyonlukla Ancelotti, "Kupa 1"de en fazla zafer yaşayan iki teknik direktörden biri oldu. Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Liverpool'un başında üç kez kupa sevinci yaşayan Bob Paisley'yi yakalamayı başardı.

İtalya'nın Milan takımıyla 2002-2003 ve 2006-2007 sezonlarında iki şampiyonluk yaşayan Ancelotti, üçüncü zaferini Real Madrid'in başında elde ederek tarihe geçti. İngiliz teknik adam Bob Paisley ise 1976-1977, 1977-1978 ve 1980-1981 sezonlarında Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen turnuvada, Liverpool ile üç defa mutlu sona ulaşmıştı.