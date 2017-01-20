Futbolun devleri logolarını değiştiriyor

İtalya Serie A’da son 5 sezonu zirvede tamamlayan ve bu yıl da şampiyonluğun en güçlü adayı Juventus, geçtiğimiz günlerde Milano kentinde düzenlenen bir etkinlikle yeni logosunu kamuoyuna tanıttı.

Yeni logonun, bir öncekinin aksine daha sade, kulübün siyah-beyaz çubuklu klasik formasını andıracak şekilde dinamik formda tasarlanan, baş harf "J"den oluştuğu dikkati çekti.

Torino ekibinin yeni arması, sosyal medyada taraftarların ve futbolseverlerin eleştirisine maruz kaldı.

İngiltere Premier Lig'de Everton, Manchester City ve West Ham United, Fransa'da Paris Saint-Germain ve Lille yakın zamanda kulüp logolarını yeniden tasarlamıştı.

Everton, kulüp logosunu bir sezonluğuna değiştirmişti

Liverpool şehrinin mavi-beyazlı ekibi Everton, uzun yıllar kullandığı logosunu 2013-2014 sezonu için değiştirmiş ve taraftarının tepkisini çekmişti.

Değişen kulüp armasından, "Sadece en iyi yeterince iyidir" sloganı çıkartılmıştı.

Manchester City amblemini değiştirdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City de yakın geçmişte kulüp armasını değiştiren kulüpler arasında yer alıyor.

İngiliz devi, doksanlı yılların sonundan, 2016 yılına kadar kullandığı, tek başlı altın renkli kartal simgeli ve üç yıldızlı ambleminden, geçen yıl vazgeçti.

PSG, yeni armasıyla 2013-2014 sezonunda tanıştı

Fransa Birinci Ligi'nde (Ligue 1) son dört sezonu şampiyon kapatan başkent ekibi, Paris Saint-Germain, yeni logosuna kulübün kuruluş tarihi olan 1970 ile şehrin en ünlü simgelerinden biri olarak kabul edilen Eyfel Kulesi'nin altında yer alan beşiği dahil etmedi.

2013-2014 sezonundan itibaren kullanılan yeni armanın üst kısmında "Paris", alt kısmında ise "Saint-Germain" ifadeleri bulunuyor.