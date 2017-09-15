Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 5. hafta maçlarıyla devam edilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 3. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Kayserispor-Antalyaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Yarın:

17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor (Yeni Malatya)

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor (Manisa 19 Mayıs)

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

17 Eylül Pazar:

17.00 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor (Osmanlı)

17.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Bornova)

18 Eylül Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)

TFF 1. Lig

Bugün:

20.00 İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Elazığspor-Balıkesirspor Baltok (Elazığ Atatürk)

Yarın:

17.00 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

17.00 Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Adanaspor-Manisaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

17 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

20.00 Gaziantepspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gaziantep)

20.00 Denizlispor-Akın Çorap Giresunspor (Denizli Atatürk)

18 Eylül Pazartesi:

20.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Yeni Eskişehir)

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

15.30 Sivas Belediyespor-Afjet Afyonspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

16.00 Etimesgut Belediyespor-Sarıyer (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

16.00 Tokatspor-Keçiörengücü (Tokat Gaziosmanpaşa)

16.30 Eyüpspor-Kocaeli Birlikspor (Eyüp)

16.30 Menemen Belediyespor-İnegölspor (Bergama 14 Eylül)

16.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sancaktepe Belediyespor (Bodrum)

16.30 Tuzlaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Tuzla Belediye)

19.00 Bucaspor-Hatayspor (Yeni Buca)

19.00 Mersin İdmanyurdu-Kastamonuspor 1966 (Mersin)

Beyaz Grup

Yarın:

16.00 Niğde Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Niğde 5 Şubat)

16.30 Sakaryaspor-Hacettepe (Atatürk Olimpiyat)

16.30 Bandırmaspor-Karşıyaka (Bandırma 17 Eylül)

16.30 Fatih Karagümrük-Kahramanmaraşspor (Vefa)

16.30 Silivrispor-BUGSAŞ Spor (Silivri)

16.30 SBS İnşaat Kırklarelispor-Pendikspor (Kırklareli Atatürk)

19.00 Fethiyespor-Gümüşhanespor (Fethiye)

19.00 Altay-Şanlıurfaspor (İzmir Atatürk)

19.00 Konya Anadolu Selçukspor-Zonguldak Kömürspor (Konya Büyükşehir Belediye Atatürk)

TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

13.30 12 Bingölspor-Bayrampaşa (Bingöl)

15.30 Yomraspor-Çatalcaspor (Yomra)

15.30 Ofspor-Erbaaspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

16.00 Kemerspor 2003-Batman Petrolspor (Akdeniz Üniversitesi)

16.00 Yeni Altındağ Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor (Cebeci İnönü)

16.00 Düzcespor-Bergama Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)

16.00 Erzin Belediyespor-Kozan Belediyespor (Erzin)

16.30 Orhangazi Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Yalova Atatürk)

19.00 Dardanelspor-Bayburt Grup Özel İdare (Çanakkale 18 Mart)

2. Grup

Yarın:

15.30 1461 Trabzon-Anadolu Bağcılar (Ahmet Suat Özyazıcı)

15.30 Diyarbekirspor-Yeni Orduspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

16.00 Kırıkhanspor-Yeşil Bursa (Antakya Atatürk)

16.30 Erokspor-Pazarspor (Esenler)

16.30 Turgutluspor-Anagold 24 Erzincanspor (Turgutlu 7 Eylül)

16.30 Gölcükspor-Ergene Velimeşespor (Gölcük)

16.30 Tire 1922-Muğlaspor (Tire 4 Eylül)

16.30 Darıca Gençlerbirliği-Ankara Demirspor (Darıca)

19.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Kayseri Erciyesspor (Van Atatürk)

3. Grup

Yarın:

15.30 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu (Şanlıurfa 12 Şubat)

16.00 Osmaniyespor-Kızılcabölükspor (Osmaniye 7 Ocak)

16.00 Ankara Adliyespor-Elaziz Belediyespor (Ankara OSTİM)

16.30 Tekirdağspor-Kocaelispor (General Basri Saran)

16.30 UTAŞ Uşakspor-Payasspor (Uşak 1 Eylül)

16.30 Sultanbeyli Belediyespor-Çorum Belediyespor (Sultanbeyli Gölet)

16.30 Karacabey Birlikspor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)

16.30 Aydınspor 1923-Arsinspor (Adnan Menderes)

16.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Cizrespor (Avcılar Atatürk)