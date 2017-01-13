Futbolda haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de ikinci devre, 17. hafta maçlarıyla başlayacak. Spor Toto 2 ve 3. Liglerde ise ikinci yarının ilk hafta maçları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
Bugün:
20.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Yarın:
13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları Arena)
16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)
15 Ocak Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor (Stadı TFF tarafından henüz açıklanmadı)
19.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)
16 Ocak Pazartesi:
19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)
TFF 1. Lig
Yarın:
13.00 Ümraniyespor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor (Malatya İnönü)
16.00 Elazığspor-Şanlıurfaspor (Elazığ Atatürk)
18.30 Manisaspor-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)
15 Ocak Pazar:
13.00 Bandırmaspor-Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)
13.00 Göztepe-Denizlispor (Bornova)
14.30 Eskişehirspor-Altınordu (Yeni Eskişehir)
18.30 Adana Demirspor-Mersin İdmanyurdu (5 Ocak Fatih Terim)
16 Ocak Pazartesi:
18.30 Giresunspor-Büyükşehir Gaziantepspor (Giresun Atatürk)
Spor Toto 2. Lig
Beyaz Grup
15 Ocak Pazar:
13.00 Ofspor-Anadolu Üsküdar 1908 (Of İlçe)
13.00 Sivas Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
13.00 Kahramanmaraşspor-Konya Anadolu Selçukspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
13.30 Fatih Karagümrük-Fethiyespor (Vefa)
13.30 Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)
13.30 Hacettepe-Nazilli Belediyespor (Cebeci)
13.30 Kocaeli Birlikspor-Zonguldak Kömürspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)
13.30 Bucaspor-Keçiörengücü (Yeni Buca)
Kırmızı Grup
Yarın:
13.30 İnegölspor-Menemen Belediyespor (İnegöl İlçe)
13.30 Kırklarelispor-Tuzlaspor (Kırklareli Atatürk)
13.30 Karşıyaka-BUGSAŞ Spor (İzmir Atatürk)
15 Ocak Pazar:
13.00 Hatayspor-Kayseri Erciyesspor (Antakya Atatürk)
13.00 Gümüşhanespor-1461 Trabzon (Gümüşhane Yenişehir)
13.30 Tokatspor-Etimesgut Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa)
13.30 Niğde Belediyespor-Eyüpspor (Niğde 5 Şubat)
13.30 Sarıyer-Kastamonu 1966 (Yusuf Ziya Öniş)
13.30 Aydınspor 1923-MKE Ankaragücü (Adnan Menderes)
Spor Toto 3. Lig
1. Grup
Yarın:
13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Altay (Erzincan 13 Şubat)
13.30 Sancaktepe Belediyespor-Kızılcabölükspor (15 Temmuz)
15 Ocak Pazar:
12.00 Cizrespor-Karacabey Birlikspor (Cizre İlçe)
13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Manavgatspor (Van Atatürk)
13.00 Erzin Belediyespor-Kütahyaspor (Erzin İlçe)
13.30 Beylerbeyi-Çorum Belediyespor (Stadı TFF tarafından henüz açıklanmadı)
13.30 Ankara Demirspor-Bayburt Grup Özel İdare (TCDD Ankara Demirspor)
13.30 Tekirdağspor-Kocaelispor (Namık Kemal)
13.30 Gölcükspor-Kartalspor (Gölcük)
2. Grup
15 Ocak Pazar:
13.00 Çatalcaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Ziya Altınoğlu)
13.00 Batman Petrolspor-Kırıkhanspor (Batman 16 Mayıs)
13.30 Türk Metal Kırıkkalespor-Yomraspor (Kırıkkale Başpınar)
13.30 Kemerspor 2003-Dersimspor (Dr. Fehmi Öncel)
13.30 Silivrispor-Düzcespor (Silivri)
13.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor (Mümin Özkasap)
13.30 Dardanelspor-Erbaaspor (Çanakkale 18 Mart)
13.30 Yeşil Bursa-Pazarspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
13.30 Derincespor-Tire 1922 (İzmit İsmetpaşa)
3. Grup
15 Ocak Pazar:
13.00 12 Bingölspor-Orhangazispor (Bingöl Şehir)
13.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Sultanbeyli Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)
13.30 Afjet Afyonspor-Elaziz Belediyespor (Afyonkarahisar Yeni Şehir)
13.30 Tarsus İdmanyurdu-Diyarbekirspor (Tarsus İlçe)
13.30 Muğlaspor-Denizli Büyükşehir Belediyespor(Muğla Atatürk)
13.30 Bayrampaşa-Orduspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
13.30 Maltepespor-Darıca Gençlerbirliği (Maltepe Hasan Polat)
13.30 Ankara Adliyespor-Sakaryaspor (Ankara OSTİM)
13.30 Bergama Belediyespor-Payasspor (Bergama 14 Eylül)