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Futbolda haftanın programı

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de ikinci devre, 17. hafta maçlarıyla başlayacak. Spor Toto 2 ve 3. Liglerde ikinci yarının ilk hafta maçları oynanacak.

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Futbolda haftanın programı
Futbolda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de ikinci devre, 17. hafta maçlarıyla başlayacak. Spor Toto 2 ve 3. Liglerde ise ikinci yarının ilk hafta maçları oynanacak.
 
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
 
Spor Toto Süper Lig
 
Bugün:
 
20.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
 
Yarın:
 
13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
 
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları Arena)
 
16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
 
19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)
 
15 Ocak Pazar:
 
13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
 
16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor (Stadı TFF tarafından henüz açıklanmadı)
 
19.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)
 
16 Ocak Pazartesi:
 
19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)
 
TFF 1. Lig
 
Yarın:
 
13.00 Ümraniyespor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
 
13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor (Malatya İnönü)
 
16.00 Elazığspor-Şanlıurfaspor (Elazığ Atatürk)
 
18.30 Manisaspor-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)
 
15 Ocak Pazar:
 
13.00 Bandırmaspor-Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)
 
13.00 Göztepe-Denizlispor (Bornova)
 
14.30 Eskişehirspor-Altınordu (Yeni Eskişehir)
 
18.30 Adana Demirspor-Mersin İdmanyurdu (5 Ocak Fatih Terim)
 
16 Ocak Pazartesi:
 
18.30 Giresunspor-Büyükşehir Gaziantepspor (Giresun Atatürk)
 
Spor Toto 2. Lig
 
Beyaz Grup
 
15 Ocak Pazar:
 
13.00 Ofspor-Anadolu Üsküdar 1908 (Of İlçe)
 
13.00 Sivas Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
 
13.00 Kahramanmaraşspor-Konya Anadolu Selçukspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)
 
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
 
13.30 Fatih Karagümrük-Fethiyespor (Vefa)
 
13.30 Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)
 
13.30 Hacettepe-Nazilli Belediyespor (Cebeci)
 
13.30 Kocaeli Birlikspor-Zonguldak Kömürspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)
 
13.30 Bucaspor-Keçiörengücü (Yeni Buca)
 
Kırmızı Grup
 
Yarın:
 
13.30 İnegölspor-Menemen Belediyespor (İnegöl İlçe)
 
13.30 Kırklarelispor-Tuzlaspor (Kırklareli Atatürk)
 
13.30 Karşıyaka-BUGSAŞ Spor (İzmir Atatürk)
 
15 Ocak Pazar:
 
13.00 Hatayspor-Kayseri Erciyesspor (Antakya Atatürk)
 
13.00 Gümüşhanespor-1461 Trabzon (Gümüşhane Yenişehir)
 
13.30 Tokatspor-Etimesgut Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa)
 
13.30 Niğde Belediyespor-Eyüpspor (Niğde 5 Şubat)
 
13.30 Sarıyer-Kastamonu 1966 (Yusuf Ziya Öniş)
 
13.30 Aydınspor 1923-MKE Ankaragücü (Adnan Menderes)
 
Spor Toto 3. Lig
 
1. Grup
 
Yarın:
 
13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Altay (Erzincan 13 Şubat)
 
13.30 Sancaktepe Belediyespor-Kızılcabölükspor (15 Temmuz)
 
15 Ocak Pazar:
 
12.00 Cizrespor-Karacabey Birlikspor (Cizre İlçe)
 
13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Manavgatspor (Van Atatürk)
 
13.00 Erzin Belediyespor-Kütahyaspor (Erzin İlçe)
 
13.30 Beylerbeyi-Çorum Belediyespor (Stadı TFF tarafından henüz açıklanmadı)
 
13.30 Ankara Demirspor-Bayburt Grup Özel İdare (TCDD Ankara Demirspor)
 
13.30 Tekirdağspor-Kocaelispor (Namık Kemal)
 
13.30 Gölcükspor-Kartalspor (Gölcük)
 
2. Grup
 
15 Ocak Pazar:
 
13.00 Çatalcaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Ziya Altınoğlu)
 
13.00 Batman Petrolspor-Kırıkhanspor (Batman 16 Mayıs)
 
13.30 Türk Metal Kırıkkalespor-Yomraspor (Kırıkkale Başpınar)
 
13.30 Kemerspor 2003-Dersimspor (Dr. Fehmi Öncel)
 
13.30 Silivrispor-Düzcespor (Silivri)
 
13.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor (Mümin Özkasap)
 
13.30 Dardanelspor-Erbaaspor (Çanakkale 18 Mart)
 
13.30 Yeşil Bursa-Pazarspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
 
13.30 Derincespor-Tire 1922 (İzmit İsmetpaşa)
 
3. Grup
 
15 Ocak Pazar:
 
13.00 12 Bingölspor-Orhangazispor (Bingöl Şehir)
 
13.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Sultanbeyli Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)
 
13.30 Afjet Afyonspor-Elaziz Belediyespor (Afyonkarahisar Yeni Şehir)
 
13.30 Tarsus İdmanyurdu-Diyarbekirspor (Tarsus İlçe)
 
13.30 Muğlaspor-Denizli Büyükşehir Belediyespor(Muğla Atatürk)
 
13.30 Bayrampaşa-Orduspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
 
13.30 Maltepespor-Darıca Gençlerbirliği (Maltepe Hasan Polat)
 
13.30 Ankara Adliyespor-Sakaryaspor (Ankara OSTİM)
 
13.30 Bergama Belediyespor-Payasspor (Bergama 14 Eylül)
 
 
Etiketler: Futbolda haftanın programı, SPor Toto Süper Lig, tff
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