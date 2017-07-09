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Buradasınız : » » Futbolda 2. ve 3. lig fikstürü yarın çekiliyor

Futbolda 2. ve 3. lig fikstürü yarın çekiliyor

Futbolda 2. ve 3. ligde 2017-2018 sezonunun fikstür çekimi yarın İstanbul'da yapılacak.

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Futbolda 2. ve 3. lig fikstürü yarın çekiliyor

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki merkezinde gerçekleştirilecek fikstür çekimi saat 15.00'te başlayacak.

Öte yandan Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu fikstürü, 11 Temmuz Salı günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 16.00'da çekilecek. Fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.

TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 13 Temmuz Perşembe günü saat 16.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Etiketler: lig fikstürü, futbol, tff
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