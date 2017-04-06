  • 06 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Futbolcu Naki'ye terör propagandasından hapis cezası

Futbolcu Naki'ye terör propagandasından hapis cezası

Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Deniz Naki'ye, "terör örgütü propagandası" yapmaktan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

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Futbolcu Nakiye terör propagandasından hapis cezası

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nin, beraat kararını bozmasının ardından yeniden yargılanan, Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Deniz Naki, "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada Naki ve avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık Naki'nin cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Cezalandırılması yönündeki mütalaaya karşı savunma yapan Naki, önceki savunmalarını yineleyerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Naki'yi, "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapse çarptırdı. Mahkeme, sanık hakkında 5 yıl süreyle herhangi bir suça karışmaması şartı getirerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Etiketler: Amed Sportif, Deniz Naki, terör propagandası, hapis cezası
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