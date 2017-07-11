Futbol takımlarının gözde kamp merkezi

Erzurum'daki Palandöken Dağı eteklerinde bulunan 2 bin 800 rakımlı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2017-2018 sezonu öncesi çok sayıda futbol takımını ağırlıyor.

Türkiye'nin en önemli kış sporları merkezlerinden olan ve özellikle kışın binlerce turisti ağırlayan Erzurum, 2014'te inşa edilmeye başlanan ve resmi açılışı iki yıl önce yapılan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile yazın da birçok futbol kulübüne ev sahipliği yapıyor.

Yazın ideal hava sıcaklıklarına sahip olması ve yüksek rakımın sporcular üzerindeki olumlu etkilerini dikkate alan futbol kulüpleri, son hazırlık kamp çalışmaları için Erzurum'u tercih ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Atiker Konyaspor, Alanyaspor, Akhisar Belediyespor'un kampa girdiği merkezde, TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Samsunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Elazığspor da kamp çalışmalarını sürdürüyor.

"50'den fazla takım kamp için müracaat etti"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'un serin havası ve yüksek irtifası ile futbol takımlarının cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

Çok sayıda kulübün güç depolamak için kendilerine başvurduğunu belirten Sekmen, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar 50'nin üzerinde futbol takımı kentimizde kamp yapmak için müracaatta bulundu. Süper Lig'den 4 takım, TFF 1. Lig'den 10'a yakın takım ve diğer alt liglerden takımlar kamp için müracaat etti. Futbol takımlarımızın şehrimize olan kamp ilgisi her yıl artıyor. Erzurum artık yüksek irtifalı bir kamp merkezi oldu. Gerek yerli gerekse yabancı her ligden takımlar burada antrenman yapıp mutlu ayrılıyor. Birçok yerde antrenman yaparken bunalırsınız ama burada adeta doğal bir klima söz konusu. Öğlen vakti dahi antrenman yapsanız bir sıkılma olmuyor."

Sekmen, kamp merkezini Türk futboluna kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarının altını çizerek, "Bir buluş gibi oldu. Yıllarca düşünülmeyen bir konu gündeme geldi. Hamdolsun bu da Erzurum'da gerçekleşti. İleriki yıllarda burada yüzlerce takım kamp yapar hale gelecek. Burada sadece futbol takımları değil, basketbol, hentbol, voleybol ve güreş branşlarından da kulüpler kamp yapıyor." ifadelerini kullandı.

Teknik direktörlerden Erzurum daveti

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kentte kampa giren TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Alpay Özalan, Erzurum'un tesis ve konaklama açısından çok iyi bir merkez olduğuna işaret etti.

Futbol takımlarının, yüksek irtifası ve serin havası yüzünden kente ilgi gösterdiğini anlatan Özalan, şunları aktardı:

"Yaz döneminde takımların rahat kamp geçireceği şehirlerin başında Erzurum geliyor. Erzurum, doğasıyla, tesisleriyle, serin havasıyla, sporcu beslenmesiyle gerçekten üst düzey bir şehir. Güzel bir kamp sezonu geçirmek isteyen takımları buraya bekliyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."

Sezon hazırlıklarını kentte yürüten Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir de kente gelen sporcuların 2 bin rakımda güç depolama imkanı bulduğunu kaydetti.

Kentte çok güzel tesislerin olduğuna dikkati çeken Demir, "Bu tesisleri, imkanları gören takımlar buraya geliyor. Buraya çok sayıda takım kamp yapmaya gelecek. Bu takımlar arasında Süper Lig'den ve alt liglerden kulüpler var. Bu güzel bir şey. İnşallah bunun devamı gelir. Burayı gören takımlar başkalarına da anlatıp tavsiye edecek." değerlendirmesinde bulundu.