Futbol filozofu Cruyff unutulmuyor

Futbol dünyasına oyunculuğu ve teknik direktörlüğü döneminde getirdiği yenilikler ve stiliyle yeşil sahaların efsane isimleri arasında yer alan Johan Cruyff'un eski kulüpleri Ajax ve Barcelona, stat ve tesislerine Hollandalı futbol adamının adını vererek şükran borçlarını ödüyor.

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, altyapısından yetiştirdiği eski futbolcusu ve teknik direktörü Johan Cruyff'un birinci ölüm yıl dönümünün hemen ardından adını, yaklaşık 55 bin kişi kapasiteli Amsterdam Arena'ya vererek vefasını gösterdi.

Eski yıldız oyuncusu ve teknik adamının ismini ölümsüzleştirerek sevgiyle anmaya devam eden Ajax, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün efsane ismimiz yaşasaydı 70 yaşında olacaktı. Her zaman kalplerimizde yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Oğul Cruyff'tan teşekkür

Gösterilen vefaya sosyal paylaşım hesabından teşekkür eden efsanenin emekliye ayrılan futbolcu oğlu Jordi Cruyff ise "Babama duyulan bu hürmet, bizi çok mutlu etti. Bunun olmasını sağlayan herkese çok teşekkürler." mesajını yazdı.

Hollandalı teknik direktör Ruud Gullit de stadın adının değiştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün duyduğum en güzel haber, Armsterdam Arena'nın artık Johan Cruyff Arena olarak anılacak olması." değerlendirmesinde bulundu.

Barcelona önceden duyurmuştu

Johan Cruyff'un futbolcu ve teknik direktör olarak görev aldığı diğer kulüp İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona da Hollandalı teknik adamın adını yaşatacağını önceden duyurmuştu.

Kulüpten geçen ay yapılan açıklamada, Ciutat Esportiva antrenman tesisinde yapılacak sahaya "Johan Cruyff" adının verileceğini, seyirci kapasitesi artırılacak Camp Nou Stadı'nda Hollandalı efsane futbol adamının heykelinin yer alacağını, Barcelona müzesinde ise Cruyff'un hayatına ve Katalan ekibindeki dönemine adanan bir serginin açılacağını bildirilmişti.

Kanseri yenemedi

Sigara bağımlılığıyla akıllarda yer eden Cruyff, Barcelona'da teknik direktör olarak görev yaptığı 1991 yılında bypass ameliyatı geçirmişti. Operasyon sonrası sigarayı bırakan ve sigara karşıtı kampanyalara destek veren Hollandalı efsane, futbol literatürüne geçen sözlere de imza attı.

"Futbol basit bir oyundur, zor olan ise basit futbol oynamaktır." ve "En güzel gol, boş kaleye atılan goldür." sözleriyle hatırlanan Cruyff'un, sigarayı bıraktıktan sonra oynadığı bir reklam filminde "Futbol, hayatım boyunca bana her şeyi verdi, sigara ise neredeyse hepsini geri aldı." cümlesi de unutulmazlar arasına girdi.

2015'in ekim ayında akciğer kanseri teşhisi konan Hollandalı futbol adamı, hastalığına karşı uzun süre mücadele etmesine rağmen bu kez galip ayrılamadı ve geçen yıl mart ayında hayata gözlerine yumdu.