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Futbol camiasından İzmir saldırısına kınama

Türkiye Futbol Federasyonu ile Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri saldırıyı kınadı.

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Futbol camiasından İzmir saldırısına kınama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri İzmir'deki terör saldırısının ardından kınama mesajı yayımladı.

TFF'nin mesajında, "İzmir Adliyesi'nde gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit ve yaralılarımızın olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. İnsanlık dışı terör saldırısını şiddetle kınarken, saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve milletimize baş sağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

Beşiktaş Kulübü ise kınama mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"İzmir Adliyesi'nde yaşanan terör saldırısı ile ülkemiz bir kez daha şehitler vermiş ve bazı vatandaşlarımız yaralanmıştır. Ülkemizin farklı köşelerinde terör örgütlerinin tüm kalleş saldırılarına karşı, milletimiz birlik ve beraberlik içindedir. Teröre alışmayacağımızı tekrarlarken, İzmir'deki hain saldırıda şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Fenerbahçe Kulübünün mesajında, "Bugün, akşam saatlerinde İzmir Adliyesi’ne bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Ülkemizde şiddet ve kaos iklimini kalıcı hale getirme hedefi taşıyan tüm örgütleri ve oluşumları lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz." görüşleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübü de "İzmir Bayraklı’daki İzmir Adliyesi yakınlarında gerçekleşen terör saldırısını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vatanımızın her köşesini hedef alan hain terör örgütlerine en iyi cevabı iradesi ve birliğiyle halkımızın vereceğine inancımız tamdır. Bu tip insanlık düşmanı saldırılar hiçbir zaman ülkemizin bütünlüğünü bozamayacaktır. Bu hain saldırıda şehit olan polisimize ve hayatını kaybeden adliye çalışanımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır; yaralanan yurttaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz." ifadeleriyle saldırıyı kınadı.

Etiketler: tff, izmir saldırı, izmir patlama, Galatasaray, Beşiktaş
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