  • 06 AĞUSTOS 2017, PAZAR

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Buradasınız : » » Fransa'da Neymar çılgınlığı sürüyor

Fransa'da Neymar çılgınlığı sürüyor

Fransa'nın sembolü Eyfel kulesi, Barcelona'dan Paris Saint-Germain kulübüne transfer olan Neymar için özel olarak ışıklandırılarak "Hoş geldin" mesajı yayınlandı.

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Fransada Neymar çılgınlığı sürüyor

Fransa'nın sembolü dünyaca ünlü Eyfel kulesi, İspanya'nın Barcelona takımından rekor fiyata Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer olan Brezilyalı ünlü futbolcu Neymar için ışıklandırıldı.

Neymar'ın Paris ekibine katılması dolayısıyla gerçekleştirilen ışık şovunda PSG kulübünün renkleri ile kulenin gövdesindeki ekranda Fransızca, İngilizce ve Portekizce "Hoşgeldin Neymar, burası Paris" mesajı yansıtıldı. İlk kez bir kişiye yönelik ışıklandırmanın uygulandığı şölene kuleyi ziyaret eden turistler büyük ilgi gösterdi.

Paris Belediyesinden yapılan açıklamada, şimdiye kadar çok sayıda sportif olay sırasında Eyfel kulesinin ışıklandırıldığı belirtilerek "Neymar için kuleyi ışıklandırma teklifinin PSG kulübünden geldiği ve tüm masraflarının kulüp tarafından ödendiği" aktarıldı.

1889'da ziyarete açılan ve yılda 7 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Eyfel kulesi, son yıllarda gündeme dair gelişmelere bağlı olarak ışıklandırılıyor. Kule son iki yılda Paris'te ve bazı ülkelerdeki terör saldırıları sonrasında da teröre tepki ve dayanışma amacıyla ışıklandırılmıştı.

Paris ekibinin 222 milyon avroluk rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Neymar için hazırlanan 10 bin forma ilk günden satışa çıkarılmış ve 6 saat içinde rekor talep görerek tükenmişti.

Etiketler: fransa, eyfel kulesi, barcelona, Paris Saint-Germain, neymar
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