Fransa Bisiklet Turu'nun kazananı belli oldu

Fransa'nın Nantua ile Chambery yerel idareleri arasındaki 181,5 kilometrelik parkurda düzenlenen organizasyonun 9. etabında, 5 saat 7 dakika 22 saniyelik derecesiyle Cannondale-Drapac takımından Uran birinciliğe ulaştı.

Yarışta Sunweb takımından Fransız Warren Barguil ikinci, Sky ekibinden Büyük Britanyalı Christopher Froome ise üçüncü sırayı aldı.

Kariyerinde daha önce 3 kez Fransa Bisiklet Turu'nda sarı mayonun sahibi olan Froome, toplamda 38 saat 26 dakika 28 saniyelik derecesiyle genel klasmanda liderliğini korudu.

Turun 10. etabı, verilecek bir günlük aranın ardından Perigueux ile Bergerac yerel idareleri arasındaki 178 kilometrelik parkurda 11 Temmuz Salı günü koşulacak.

Bu yıl 104'üncüsü organize edilen Fransa Bisiklet Turu, 23 Temmuz Pazar günü başkent Paris'te son bulacak. Tura katılan sporcular, 21 etap sonunda 3 bin 540 kilometre pedal çevirecek.