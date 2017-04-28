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Buradasınız : » » Formula 1'e rüşvet soruşturması

Formula 1'e rüşvet soruşturması

Formula 1'in Uluslararası Otomobil Federasyonu'na (FIA) yaptığı 3,9 milyon sterlinlik ödeme hakkında rüşvet soruşturması açıldı.

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Formula 1e rüşvet soruşturması

İngiltere merkezli Yolsuzlukla Mücadele Ofisi tarafından açılan soruşturmada, Formula 1 tarafından FIA'ya yapılan ödemenin rüşvet başlığı altında incelemeye alındığı belirtildi.

İngiliz televizyonu ITV tarafından hafta içi yapılan haberde, 2013 yılında yapılan anlaşma çerçevesinde Formula 1 ticari hak sahiplerinin, FIA'ya 3,9 milyon sterlin ödeme yaptığını gösteren belge ortaya çıkarıldı. Bunun üzerine İngiltere Kültür, Medya ve Spor Komitesi Başkanı Damian Collins tarafından belgenin incelemesi amacıyla Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'ne yapılan başvuru, kabul edildi.

FIA ise yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu belgedeki miktarın kurallar gereği alındığını ve yasal olmayan bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Etiketler: formula 1, Uluslararası Otomobil Federasyonu, rüşvet soruşturması
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