Formula 1'de sıradaki durak Malezya

- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Malezya'da yapılacak sezonun 15. yarışıyla sürecek

İSTANBUL (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Malezya'da yapılacak sezonun 15. yarışıyla sürecek.

Malezya'nın Selangor eyaletindeki 5 bin 543 metrelik Uluslararası Sepang Pisti'nde 56 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turu yarın TSİ 12.00'de, yarış ise 1 Ekim Pazar günü TSİ 10.00'da gerçekleştirilecek.

Sezonun şu ana kadar koşulan 14 yarışında Avustralya, Bahreyn, Monaco ve Macaristan'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin, Kanada, İspanya, Büyük Britanya, Belçika, İtalya ve Singapur'da Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya ve Avusturya'da Valtteri Bottas, Azerbaycan'da ise Daniel Ricciardo kürsünün zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanı

Formula 1'de Malezya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı:

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 263 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya) - 235

3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 212

4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 162

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 138

Takımlar klasmanı

1. Mercedes - 475 puan

2. Ferrari - 373

3. Red Bull - 230

4. Force India - 124

5. Williams - 59