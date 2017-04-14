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Buradasınız : » » Formula 1'de heyecan Bahreyn'de devam edecek

Formula 1'de heyecan Bahreyn'de devam edecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Bahreyn'de koşulacak sezonun üçüncü yarışıyla devam edecek.

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Formula 1de heyecan Bahreynde devam edecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Bahreyn'de koşulacak sezonun üçüncü yarışıyla devam edecek.

Ülkenin Kuzey Valiliği'ndeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5 bin 412 metrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde 57 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 18.00'de başlayacak. Yarış da 16 Nisan Pazar günü yine aynı saatte gerçekleştirilecek.

Avustralya'da koşulan sezonun ilk yarışını Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Çin'de yapılan ikinci etabı da Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton kazanmıştı.

Etiketler: formula 1, Bahreyn, Formula 1 Dünya Şampiyonası
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