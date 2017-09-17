Formula 1 Singapur GP’de zafer Hamilton’ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı Singapur Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Formula 1 sezonunun 14. mücadelesi, Singapur'daki 5 bin 65 metrelik Marina Bay Street Pisti'nde, 61 tur üzerinden yapıldı.

Yarışın başlangıç anında, 4. sıradan kalkış yapan Ferrari'nin Fin sürücüsü Kimi Raikkonen, önce Red Bull-TAG Heuer'den Hollandalı Max Verstappen, sonrasında da "pole" pozisyonunun sahibi takım arkadaşı Sebastian Vettel'e temas etti. Raikkonen ve Verstappen, yaşanan temasların ardından yarış dışı kaldı. Beşinci virajda aracında problem meydana gelen şampiyonluk adayı Alman pilot Vettel de yarışa devam edemedi. Yarışın başlangıcında Raikkonen'in temas ettiği sürücülerden McLaren Honda'dan İspanyol Fernando Alonso ise ilerleyen turlarda yarış dışı kalmaktan kurtulamadı.

Henüz ilk turda yaşanan kazaların ardından 5. sırada başladığı müsabakada liderliği ele geçiren Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, yarış boyunca rakiplerini arkasında tutmayı başardı.

Yarışı 2.03.23.544'lük derecesiyle ilk sırada bitiren Hamilton, üst üste 3'üncü, sezonun 7'nci, kariyerinin 60'ıncı birinciliğine ulaştı.

Hamilton'ın 4.507 saniye gerisinde Red Bull-TAG Heuer'den Avustralyalı Daniel Ricciardo ikinci, liderin 8.800 saniye arkasında Mercedes'ten Fin Valtteri Bottas ise üçüncü sırayı elde etti.

Böylece puanını 263 yapan sürücüler klasmanı lideri Hamilton, Vettel ile arasındaki farkı 28'e çıkardı. İki pilotu, 212 puanla Bottas izledi.

Formula 1'de sezonun 15. yarışı Malezya Grand Prix'si, 1 Ekim'de gerçekleştirilecek.

İlk 10

Singapur Grand Prix'sinde ilk 10'a giren pilotlar şöyle:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Carlos Sainz (Toro Rosso)

5. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

6. Jolyon Palmer (Renault)

7. Stoffel Vandoorne (McLaren Honda)

8. Lance Stroll (Williams Mercedes)

9. Romain Grosjean (Haas Ferrari)

10. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

Pilotlar ve takımlar klasmanı

Formula 1'de Singapur Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 263 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya) - 235

3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 212

4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 162

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 138

Takımlar klasmanı

1. Mercedes - 475 puan

2. Ferrari - 373

3. Red Bull - 230

4. Force India - 124

5. Williams - 59