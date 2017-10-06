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Buradasınız : » » Formula 1 heyecanı Japonya'da sürecek

Formula 1 heyecanı Japonya'da sürecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Japonya'da yapılacak sezonun 16. yarışıyla sürecek.

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Formula 1 heyecanı Japonyada sürecek

Japonya'nın Suzuka kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 807 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turu yarın TSİ 09.00'da başlayacak. Yarış ise 8 Ekim Pazar günü TSİ 08.00'de gerçekleştirilecek.

Sezonun şu ana kadar koşulan 15 yarışında Avustralya, Bahreyn, Monaco ve Macaristan'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin, Kanada, İspanya, Büyük Britanya, Belçika, İtalya ve Singapur'da Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya ve Avusturya'da Valtteri Bottas, Azerbaycan'da Daniel Ricciardo, Malezya'da ise Max Verstappen kürsünün zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanı

Formula 1'de Japonya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 281 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya) - 247

3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 222

4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 177

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 138

Takımlar klasmanı

1. Mercedes - 503 puan

2. Ferrari - 385

3. Red Bull - 270

4. Force India - 133

5. Williams - 65

Etiketler: formula 1, Japonya
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