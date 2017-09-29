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Finlandiya-Türkiye maçının biletleri tükendi

A Milli Futbol Takımı'nın I Grubu'nda Finlandiya ile 9 Ekim'de deplasmanda oynayacağı maçta Türk taraftarlar için ayrılan biletlerin tamamının satıldığı duyuruldu.

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Finlandiya-Türkiye maçının biletleri tükendi

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Finlandiya ile 9 Ekim'de deplasmanda oynayacağı maçta Türk taraftarlar için ayrılan biletlerin tamamının satıldığı duyuruldu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Finlandiya ile 9 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçta Türk taraftarlar için ayrılan biletlerin tamamı tükendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın Turku şehrinde Finlandiya'yla oynacağı grubun son maçında Türk futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

Biletleri alırken "Yurt dışı teslimat noktası" seçeneğini kullanan Türk taraftarların, biletlerini Finlandiya'nın Turku şehrinde bulunan "Scandic Park Julia Otel"de kurulacak teslimat noktasından 7-8-9 Ekim tarihlerinde alabileceği kaydedildi.

Etiketler: finlandiya türkiye maçı, 2018 FİFA Dünya Kupası
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