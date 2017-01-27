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Finalin adı Federer - Nadal

Tek erkeklerde Bulgar Dimitrov'u 3-2 yenen İspanyol Nadal, finalde Federer'in rakibi oldu.

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Finalin adı Federer - Nadal
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, Bulgar Grigor Dimitrov'u 6-3, 5-7, 7-6, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 3-2 mağlup ederek finalde İsviçreli Roger Federer ile eşleşti.
 
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler yarı final mücadelesinde 9 numaralı seribaşı İspanyol Nadal ile 15 numaralı seribaşı Bulgar Dimitrov karşılaştı.
 
Daha önce birbirleriyle yaptıkları 8 maçın 7'sini kazanan Nadal, bu müsabakaya da hızlı başladı. Dimitrov'un servisini 4. oyunda kıran İspanyol raket, ilk seti 6-3 aldı.
 
İkinci sette dengeli mücadelenin ardından tenisçiler, birbirlerinin servis oyununu birer kez kırdı. Sert servisleri ve "forehand" vuruşlarıyla oyunun kontrolünü ele alan Dimitrov, uzun rallilerden galip ayrılarak seti 7-5 aldı ve durumu 1-1'e getirdi.
 
Kariyerinde 14 grand-slam şampiyonluğu bulunan Nadal ile ilk kez bir grand slam turnuvasında yarı finale kalan Dimitrov, üçüncü ve dördüncü sette birbirlerine üstünlük kurmakta zorlandı. 6-6'lık eşitliğin ardından tie-break'e giden iki setten ilkini 7-5'le Nadal, diğerini ise 7-4'le Dimitrov kazanınca skor 2-2'ye geldi.
 
Final setinde file önünden sayılar bulanan Nadal, 9. oyunda Dimitrov'un servisini kırdı. Kalan bölümde skor avantajını koruyan İspanyol tenisçi, seti 6-4, karşılaşmayı ise 3-2 kazanarak finale yükseldi.
 
Finalin adı Nadal-Federer
 
İspanyol Nadal, 2009 yılında kupaya uzandığı Avustralya Açık finalinde ezeli rakibi İsviçreli Roger Federer ile 29 Ocak Pazar günü karşılaşacak.
 
İki tenisçi arasında bugüne kadar yapılan 34 maçın 23'ünden Nadal, 11'inden ise Federer galip ayrılmıştı. AA
Etiketler: Roger Federer, Rafael Nadal, final karşılaşması, avusturalya açık
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