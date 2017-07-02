  • 02 TEMMUZ 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.524
    EURO 4.031
  • BIST 100440.39
    ALTIN 140.508
Buradasınız : » » Filipinli Manny Pacquiao unvanını kaybetti

Filipinli Manny Pacquiao unvanını kaybetti

ABD'li boksör Horn, Filipinli Pacquiao'yu hakem kararıyla yenerek Dünya Boks Organizasyonu (WBO) yarı orta sıklet kemerini aldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Filipinli Manny Pacquiao unvanını kaybetti

ABD'li boksör Jeff Horn, Filipinli Manny Pacquiao'yu hakem kararıyla yenerek Dünya Boks Organizasyonu (WBO) yarı orta sıklet kemerini aldı.

Avustralya'nın Brisbane kentindeki Suncorp Stadyumu'nda düzenlenen WBO yarı orta sıklet unvan maçında, kariyerinde 59 galibiyet, 6 yenilgi, 2 beraberliği bulunan 38 yaşındaki Pacquiao ile daha önce çıktığı 17 müsabakayı da kaybetmeyen Avustralyalı Jeff Horn karşılaştı.

Hakemlerin oy birliğiyle kazandı

Eski öğretmen Horn, müsabakayı 12 raunt sonunda hakemlerin oy birliğiyle kazandı. 117-111, 115-113 ve 115-113'lük puanlarla üç hakemin de üstün ilan ettiği Horn, böylece kemerin yeni sahibi oldu.

Sekiz farklı sıklette dünya şampiyonu olmayı başaran tek boksör Pacquiao, "asrın müsabakası" yakıştırması yapılan 2 Mayıs 2015'teki maçta Floyd Mayweather'a yenilmişti.

Ülkesi Filipinler'de senatör olan Pacquiao, 2016'nın kasım ayında ABD'li Jessie Vargas'ı mağlup ederek unvanını korumuştu.

Etiketler: abd, boksör, filipin, wbo, dünya boks organizasyonu, jeff horn, Manny Pacquiao
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER