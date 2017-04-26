  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Filede kadınların şampiyonluk heyecanı başlıyor

Filede kadınların şampiyonluk heyecanı başlıyor

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın karşı karşıya gelecek.

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Filede kadınların şampiyonluk heyecanı başlıyor

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın karşı karşıya gelecek.

Final müsabakalarının tamamına ev sahipliği yapacak Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Mücadele, NTV Spor'dan naklen yayınlanacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride 2-2 eşitlik olması halinde iki gün sonra beşinci maç yapılacak. Bu müsabakayı kazanan takım, 2016-2017 sezonu şampiyonu, kaybeden ekip ise ikinci olacak.

Yarın:

18.00 Fenerbahçe-Galatasaray

29 Nisan Cumartesi:

16.00 Fenerbahçe-Galatasaray

2 Mayıs Salı:

18.00 Galatasaray-Fenerbahçe

4 Mayıs Perşembe:

18.00 Galatasaray Fenerbahçe (Gerekirse)

7 Mayıs Pazar:

16.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Gerekirse) 

Etiketler: voleybol, kadınlar, şampiyonluk maçları, play-off final serisi
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