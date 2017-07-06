  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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FIFA'nın dünya sıralamasında Türkiye 33. sırada

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 33'üncü sıraya geriledi.

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FIFAnın dünya sıralamasında Türkiye 33. sırada

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasına göre, geçen ayı 25'inci basamakta tamamlayan Türkiye, 33'üncü sıraya düştü.

2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası finalinde Şili'yi 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Almanya, 2 sıra çıkarak 2 yıl sonra ilk kez liderliğe yükseldi.

Haziran ayı klasmanında ilk 2'de yer alan Brezilya ve Arjantin ise birer basamak gerileyerek 2'nci ve 3'üncü sırada yer aldı.

Andorra, 57 basamak birden atlayarak 129'uncu sıraya çıktı ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 10 Ağustos'ta açıklanacak. 

Etiketler: Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, fifa, 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası
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