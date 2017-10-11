FIFA'dan Pakistan'a kötü haber

FIFA, Pakistan Futbol Federasyonunun (PFF) üyeliğini, yönetimine dışarıdan müdahale edildiği gerekçesiyle askıya aldı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, PFF'nin mahkemece atanan idareci tarafından yönetildiği belirtilerek, "Kurum içi sorunların dışarıdan müdahale olmaksızın bağımsız bir şekilde çözülememesi, yasalara aykırıdır ve FIFA'nın statüsünü ihlal etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, PFF'nin üyeliğinin bu nedenle askıya alındığı, ulusal ve kulüp düzeyindeki futbol takımlarının uluslararası organizasyonlarda yer alamayacağı ve PFF'nin tekrar yönetimi devralmasına kadar geçecek süreçte cezanın uygulanmaya devam edeceği ifade edildi.

Pakistan Futbol Federasyonu başkanlığına 2015 yılında seçilen Faisal Saleh Hayat'ın, yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevi askıya alınmış ve yerine mahkeme tarafından belirlenen bir idareci görevlendirilmişti.AA