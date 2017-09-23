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Buradasınız : » » FIFA'dan Mehdi Taremi'ye 4 ay men cezası

FIFA'dan Mehdi Taremi'ye 4 ay men cezası

İranlı milli futbolcu Mehdi Taremi'ye 4 ay men, oyuncuyu transfer eden İran ekibi Persepolis'e ise 2 dönem transfer yasağı cezası verdi.

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FIFAdan Mehdi Taremiye 4 ay men cezası

Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan açıklama, 2016-2017 sezonunda transfer edilen Mehdi Taremi'nin sözleşme şartlarını yerine getirmeden Türkiye'den ayrıldığı, bu nedenle oyuncu ve transferini gerçekleştiren Persepolis aleyhine FIFA'ya başvuru yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada FIFA'nın konuyla ilgili karar verdiği belirtilerek, "Kulübümüz 789 bin 500 avro tazminat almaya hak kazanmıştır. Ayrıca Mehdi Taremi için 4 ay men cezasına ve Persepolis Kulübü için de iki dönem transfer yasağına hükmedilmiştir." denildi.

Çaykur Rizespor'un 2016-2017 sezonu başında transfer ettiği Taremi, bir süre Rize ekibi ile idmanlara çıktıktan sonra eski takımının taraftarlarının geri dönmesi için kendisi ve ailesini baskı altına aldığı yönünde iddialarda bulunarak, izin almadan ve sözleşme şartlarını yerine getirmeden Türkiye'den ayrılarak Persepolis ile sözleşme imzalamıştı.

Etiketler: fifa
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