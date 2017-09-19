  • 19 EYLÜL 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 37º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.506
    EURO 4.203
  • BIST 106338.73
    ALTIN 147.384
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FIFA'dan Fenerbahçe'ye 'Eljif Elmas' müjdesi

FIFA'dan Fenerbahçe'ye 'Eljif Elmas' müjdesi

FIFA, 17 yaşındaki Makedon futbolcu Eljif Elmas'ın lisansıyla ilgili Fenerbahçe Kulübünün yaptığı başvuruyu kabul etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FIFAdan Fenerbahçeye Eljif Elmas müjdesi

FIFA, 17 yaşındaki Makedon futbolcu Eljif Elmas'ın lisansıyla ilgili Fenerbahçe Kulübünün yaptığı başvuruyu kabul etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Eljif Elmas'ın yaşı dolayısıyla FIFA'ya yapmış olduğumuz futbolcu uygunluğu başvurusu kabul edilmiştir. Söz konusu başvurunun kabulü ile ilgili belgeler bugün itibarıyla FIFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonuna iletilmiştir." denildi.

Fenerbahçe ile antrenmanlara çıkan ancak FIFA'ya yapılan başvurunun cevabının birinci transfer tescil dönemi dolmadan sonuçlanmaması üzerine lisansı çıkarılmayan Eljif Elmas'ın lisansı devre arası transfer döneminde çıkarılacak.

Şu anda 14 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe'nin genç yıldız adayını oynatabilmesi için bir yabancı futbolcusunun lisansını iptal ettirmesi gerekiyor.

Etiketler: fifa, eljif elmas, Fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER