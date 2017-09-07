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Buradasınız : » » FIFA'dan Almanya'ya Nazi sloganı soruşturması

FIFA'dan Almanya'ya Nazi sloganı soruşturması

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Çekya ile deplasmanda oynanan maçta Alman taraftarların Nazi sloganları atması nedeniyle FIFA disiplin soruşturması başlattı.

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FIFAdan Almanyaya Nazi sloganı soruşturması

FIFA, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Çekya ile deplasmanda oynanan maçta Alman taraftarların Nazi sloganları atması nedeniyle Almanya Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlattı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 1 Eylül Cuma günü Prag'da Çekya'ya karşı 2-1 kazanılan mücadele sırasında yaklaşık 200 Alman taraftarın Nazi sloganları atması sebebiyle Almanya Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması açıldığı bildirildi. Açıklamada, soruşturmayla ilgili kararın ay sonunda verileceği belirtildi.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, söz konusu taraftarların biletleri kendi federasyonlarından almadıklarını vurgulayarak bazı Avrupa ülkelerinde kontrolsüz şekilde satış yapıldığını ve bu kişilerin biletleri buradan temin ettiklerini savunmuştu.

Etiketler: fifa, almanya, nazi sloganı, soruşturma
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