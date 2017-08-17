FIFA yılın adaylarını açıkladı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2017 yılının en iyi futbolcu ve teknik direktör adaylarını açıkladı.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 kişilik en iyi futbolcu ve 12 isimden oluşan en iyi teknik direktör listelerinin belli olduğu bildirildi.

FIFA'nın internet sitesinde 21 Ağustos'ta başlayacak oylama, 7 Eylül'de sona erecek. Son üçe kalacak isimler ise eylül ortasında belli olacak.

En iyi erkek oyuncu ile erkek teknik direktör, kadın oyuncu ile kadın teknik direktör, en iyi gol, en iyi taraftar ve en iyi kalecinin belirleneceği FIFA Ödül Töreni, 23 Ekim Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek.

Sezonun en iyi futbolcusu adayları şunlar:

Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), Leonardo Bonucci (Milan), Gianluigi Buffon (Juventus), Dani Carvajal (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Paulo Dybala (Juventus), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Eden Hazard (Chelsea), Zlatan Ibrahimovic (Kulüpsüz), Andres Iniesta (Barcelona), Harry Kane (Tottenham), N'Golo Kante (Chelsea), Toni Kroos (Real Madrid), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Marcelo (Real Madrid), Lionel Messi (Barcelona), Luka Modric (Real Madrid), Keylor Navas (Real Madrid), Manuel Neuer (Bayern Münih), Neymar (Paris Saint-Germain), Sergio Ramos (Real Madrid), Alexis Sanchez (Arsenal), Luis Suarez (Barcelona), Arturo Vidal (Bayern Münih).

Sezonun en iyi teknik direktör adayları şunlar:

Zinedine Zidane (Real Madrid), Jose Mourinho (Manchester United), Massimiliano Allegri (Juventus), Carlo Ancelotti (Bayern Münih), Antonio Conte (Chelsea), Luis Enrique (Kulüpsüz), Pep Guardiola (Manchester City), Leonardo Jardim (Monaco), Joachim Löw (Almanya Milli Takımı), Mauricio Pochettino (Tottenham), Diego Simeone (Atletico Madrid), Tite (Brezilya Milli Takımı).