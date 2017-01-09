  • 10 OCAK 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.712
    EURO 3.925
  • BIST 77394.44
    ALTIN 141.107
Buradasınız : » » FIFA ödülleri sahiplerini buldu

FIFA ödülleri sahiplerini buldu

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo kazandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
FIFA ödülleri sahiplerini buldu

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo kazandı.

FIFA tarafından 2016 yılının en iyilerinin belirlendiği gala töreni, İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan bu yana yürütülen ortaklığın geçen yıl sona ermesinin ardından hayata geçirilen "Yılın En İyileri Ödülleri", FIFA tarafından ilk kez dağıtıldı. Ödül töreninin sunuculuğunu, ABD'li aktris Eva Longoria ve Alman televizyon spikeri Marco Schreyl üstlendi.

Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nün sahibi oldu. Ronaldo, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ve Atletico Madrid'den Fransız futbolcu Antoine Griezmann'ı geride bıraktı.

Etiketler: FIFA ödülleri, fifa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER