  • 05 MAYIS 2017, CUMA

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FIFA, Messi'nin 4 maç cezasını kaldırdı

FIFA, milli maçta hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle 4 maç men edilen Arjantinli Messi'nin itirazını kabul ederek cezasını kaldırdı.

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FIFA, Messinin 4 maç cezasını kaldırdı

FIFA, Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'ye verilen 4 maç men cezasını kaldırdı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin'in Şili ile mart ayında oynadığı maçta yardımcı hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle Messi'ye verilen 4 maçlık cezanın kaldırıldığı bildirildi.

La Liga temsilcisi Barcelona'da forma giyen Messi'nin söz konusu cezaya yaptığı itirazın Zürih'te yapılan toplantıda ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Messi'nin yardımcı hakeme hakaret ettiği yönünde yeterli kanıt bulunamadığı, bu nedenle men ve 10 bin İsviçre frangı para cezalarının kaldırıldığı ifade edildi.

Messi, FIFA 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin ile Şili arasında 23 Mart'ta oynanan karşılaşmada yardımcı hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle 4 maç men cezası almıştı. Lionel Messi, Arjantin'in deplasmanda Bolivya'ya 2-0 yenildiği karşılaşmada tedbirli olarak oynatılmamıştı.

Grubunda 22 puanla beşinci sırada yer alarak Dünya Kupası'na doğrudan katılma şansını tehlikeye sokan Arjantin'in 31 Ağustos'ta Uruguay ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada Messi de forma giyecek.

Etiketler: fifa, Lionel Messi, La Liga, barcelona
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